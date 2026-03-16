Литературно-музыкальный вечер прошел в Одинцове
Мероприятие «Нет, весь я не умру» состоялось в «Восточном флигеле» усадьбы Большие Вяземы. Участники вспомнили о захаровском детстве Александра Пушкина и его бабушке Марии Ганнибал.
Кроме того, гости обсудили друзей-лицеистов писателя: Пущина, Дельвига, Горчакова. Поговорили о чувствах великого поэта, о последних мгновениях его жизни, вспомнили строки литераторов ХХ века, посвященные Пушкину: Ахматовой, Окуджавы, Есенина, Маяковского.
Идейными вдохновителями мероприятия стали Ольга Броницкая, курировавшая литературную часть, и Виктория Заиченко, отвечавшая за музыкальное сопровождение.
Участниками литературно-музыкального салона стали Михаил Гладилин, Алла Корнилова, Елена Пахолкова, а также юные чтецы, краеведы Иван Мясоедов, Александр Плотников, Дмитрий Кудрявцев и Савва Утехин. Они смогли на высоком эмоциональном уровне воссоздать атмосферу ХIХ века.