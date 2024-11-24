Литературно-музыкальный вечер прошел в клубе «Активное долголетие» в Химках

В городском округе Химки в рамках работы клуба «Активное долголетие» состоялся литературно-музыкальный вечер под названием «Мой город и не только». Мероприятие объединило участников, которые делились воспоминаниями, рассказывали о его выдающихся жителях и событиях города, оставивших след в истории города.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что клуб «Активное долголетие» предоставляет пожилым людям возможность находить единомышленников, делиться своими интересами и эмоциями. Это играет важную роль в поддержании психологического и эмоционального благополучия в зрелом возрасте.

На вечере выступили члены старейшего литературного объединения Подмосковья, которое объединяет талантливых авторов из Химок. Поэты и писатели читали свои произведения, а также стихи известного местного автора Анатолия Богдановича, чьи работы стали частью культурного наследия города. Организацию мероприятия поддержал центр гражданских инициатив «Единые».

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что такие встречи способствуют не только активному досугу старшего поколения, но и передаче культурных и исторических ценностей молодежи. Это важно для сохранения преемственности поколений и гармоничного развития общества.

Она также напомнила, что в Химках активно реализуется программа, направленная на объединение жителей разных возрастов вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к её истории и традициям. В рамках этой инициативы регулярно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные мероприятия и встречи с участниками СВО.

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