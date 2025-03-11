Литературно-музыкальный вечер прошел в Химках

Поэтический вечер «Прекрасной девушки портрет» прошел в «Умной библиотеке» в Химках. Мероприятие стало частью музыкального цикла «Гитара по кругу».

Собравшиеся читали стихотворения отечественных классиков под аккомпанемент гитары и исполняли чувственные песни о женской красоте. Вечер прошел в семейной атмосфере.

«Творческий вечер в „Умной библиотеке“ — это не только возможность узнать для себя что-то новое. Тут люди, объединенные схожими интересами, знакомятся, придумывают совместные проекты», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что в «Умной библиотеке» в Химках каждую неделю организуют творческие мастер-классы, исторические лекции и кинопоказы для читателей. Учреждение располагает новейшим оборудованием, что делает его не просто рядовой читальней, а центром культуры и искусства.