Литературно-музыкальный вечер ко Дню Победы провели в школе в Химках

В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню Победы. Основную часть программы провели сами кадеты: со сцены звучали стихи и песни военных лет.

Ребята держали в руках листки с фотографиями и именами ветеранов своих семей.

«В День Победы мы вспоминаем родных и заново переживаем их судьбы. Я смотрел сегодня на кадетов и думал: вот оно, продолжение. Ребята с таким трепетом выходили к микрофону, что у многих в зале наворачивались слезы. Ради этих минут мы и затевали программу „Успех V единстве поколений“. Чтобы живая ниточка не прерывалась», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Кадеты исполнили стихи военных лет, песни о Великой Победе и вальс. Эти номера они посвятили своим прадедам и прабабушкам.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил, что в этих стенах мальчишки взрослеют рано, учатся ответственности и дисциплине, а такие вечера дарят им еще и сердечное понимание подвига.

Патриотическая работа в Химках охватывает все учебные заведения округа. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что встречи с участием молодежи дают самый прочный воспитательный эффект.