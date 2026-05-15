Литературно-музыкальный вечер ко Дню Победы прошел в Воскресенске

Литературно-музыкальный вечер «Песни Победы» состоялся в Доме культуры поселка имени Цюрупы в Воскресенске. Мероприятие объединило мелодии прошлого и звучание настоящего, было посвящено подвигу народа в Великой Отечественной войне.

Юные таланты из музыкальной студии игры на гитаре «Музыкальная лаборатория» Дома культуры «Юбилейный» под руководством Оксаны Белобородовой исполнили для зрителей песни военных лет. Также прозвучали проникновенные стихи о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Особенно трогательной стала песня «Месяц май», написанная Марией Баскаковой специально к празднику Победы. В каждом звуке и в каждом слове, прозвучавших со сцены, зрители слышали благодарность тем, кто подарил мир в далеком мае 1945 года.

Литературно-музыкальный вечер стал настоящим подарком для собравшихся зрителей. Завершилась встреча торжественным исполнением песни «День Победы», которую подпевал весь зал.