Литературно-музыкальный час прошел в библиотеке Воскресенска

Мероприятие «Я люблю тебя, жизнь» организовали в Воскресенске. Центральной темой стала песня, ставшая культурным кодом города.

Песню написал известный поэт и лауреат Государственной премии СССР Константин Ваншенкин. Участникам рассказали интересные факты из истории создания популярной песни. В 1972 году она стала «Золотым синглом». Кроме того, собравшихся познакомили с биографией поэта.

К мероприятию присоединились представители отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске и депутаты округа.

«Очень значимо для наших жителей, что в нашем городе Константин Ваншенкин написал немало замечательных произведений и стихов, многие из которых стали всенародно любимыми песнями», — сказал муниципальный депутат Дмитрий Муконин.

Отметим, что мероприятие состоялось в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».