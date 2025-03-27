Литературно-музыкальная встреча прошла в Ногинской центральной библиотеке

Программа посвящена Году защитника Отечества и Всемирному дню поэзии. Каждый участник постарался поделиться с аудиторией и гостями самым сокровенным, отвечая на вопрос, что для него значит Россия. В этот день прозвучали искренние и проникновенные стихи о Родине, семье, детстве, природе, о людях, вставших на защиту нашей страны в прошлом и настоящем.