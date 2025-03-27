Литературно-музыкальная встреча прошла в Ногинской центральной библиотеке

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ногинские поэты и музыканты приняли участие в литературно-музыкальной программе «Мне о России надо говорить…».  Мероприятие прошло в стенах Центральной библиотеки имени Пушкина.

Программа посвящена Году защитника Отечества и Всемирному дню поэзии. Каждый участник постарался поделиться с аудиторией и гостями самым сокровенным, отвечая на вопрос, что для него значит Россия. В этот день прозвучали искренние и проникновенные стихи о Родине, семье, детстве, природе, о людях, вставших на защиту нашей страны в прошлом и настоящем.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Певица Мила Кошурникова исполнила достойную стать хитом песню «Русь моя» на слова Галины Поваляевой. Поэтесса Зинаида Миронова прочитала тронувшие всех зрителей стихи, обращенные к сыну, который пропал без вести во время специальной военной операции. Участникам спецоперации посвятил свою авторскую песню поэт и музыкант Сергей Кузнецов. Каждое выступление было ярким, эмоциональным. Встреча получилась особенной, трогательной и объединяющей поколения.

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