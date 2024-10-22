Спектакль об истории храма Вознесения Господня прошел в Павловском Посаде
Презентация проекта воспитанников старшей группы воскресной школы состоялась в Павловском Посаде. Ребята показали литературно-музыкальную композицию «История нашего храма».
Один из красивейших храмов Восточного Подмосковья расположен на окраине города Павловский Посад в живописном местечке, именуемом Городок, рядом с рекой Клязьмой. Спектакль школьников рассказывает о том, как создавался храм Вознесения Господня, о служивших в нем настоятелях — от освящения и до сегодняшнего времени.
Работая над постановкой, дети изучали исторические факты и узнали много новых интересных данных. Жители микрорайона Городок поделились с ребятами архивными фотографиями, благодаря которым удалось найти настоятелей храма, о которых ранее не было известно. Это протоиерей Димитрий Фролов и священник Василий Соболев, служившие во время Великой Отечественной войны.
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