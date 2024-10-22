Спектакль об истории храма Вознесения Господня прошел в Павловском Посаде

Один из красивейших храмов Восточного Подмосковья расположен на окраине города Павловский Посад в живописном местечке, именуемом Городок, рядом с рекой Клязьмой. Спектакль школьников рассказывает о том, как создавался храм Вознесения Господня, о служивших в нем настоятелях — от освящения и до сегодняшнего времени.

Работая над постановкой, дети изучали исторические факты и узнали много новых интересных данных. Жители микрорайона Городок поделились с ребятами архивными фотографиями, благодаря которым удалось найти настоятелей храма, о которых ранее не было известно. Это протоиерей Димитрий Фролов и священник Василий Соболев, служившие во время Великой Отечественной войны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».