Литературная встреча прошла в Центральной библиотеке Ногинска

14 апреля участники клуба «Литературные встречи» собрались в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске. Зрители окунулись в поэтический мир и насладились стихами Людмилы Тотьмяниной, члена ногинского ЛИТО «Лира» и Московской областной организации Союза писателей России.

Автор — инженер по образованию, но, несмотря на технический склад ума, Людмила уже много лет не мыслит свою жизнь без поэзии. Ее стихи публикуются в различных сборниках и альманахах городского, областного и всероссийского уровня, а поэтический талант отмечен многочисленными литературными наградами.

Поэт пишет обо всем, что вдохновляет: о природе, человеческих чувствах, родной земле. Особое место в ее творчестве занимают стихи, посвященные специальной военной операции, полные восхищения подвигом героев, сострадания тем, кто потерял близких, и светлой надежды.

Избранные стихотворения на разные темы прозвучали в исполнении автора и ведущей клуба «Литературные встречи» Зинаиды Мироновой. Встреча прошла в теплой обстановке, доставив истинное удовольствие любителям поэзии.