Литературная встреча ко дню рождения Николая Некрасова прошла в Химках

На малой сцене театра «Наш дом» прошло патриотическое мероприятие ко дню рождения поэта, прозаика и публициста, классика русской литературы Николая Некрасова. Погрузиться в мир литературного творчества собрались волонтеры, участник боевых действий, жители и депутат Химок Татьяна Кавторева.

На мероприятии жители обсудили современность через призму творчества великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. Напомнили его известное выражение: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», которое стало темой для обсуждения.

«Эта литературная встреча — не просто дань уважения классику. Это повод задуматься о том, какую Россию мы любим, какой ее видим и что можем для нее сделать. Когда мы говорим о событиях сегодняшних дней, мы часто ищем опору в истории. Но не только в датах и сражениях, но и в том, что составляет душу народа — в литературе», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Завершилась встреча увлекательным разбором образов персонажей из произведений великого писателя. Вместе со спикерами химчане смогли провести параллель и сравнить героев прошлого с героями нынешнего времени.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная напомнила, для жителей регулярно проводится множество тематических мероприятий. Среди них — мастер-классы, патриотические беседы, встречи с участниками СВО, а также культурно-массовые и спортивные мероприятия.