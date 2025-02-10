Литературная встреча ко Дню памяти поэта Александра Пушкина прошла в Серпухове

В общественной приемной местного отделения партии состоялась литературно-музыкальная композиция под названием «Мой друг отчизне посвятим души прекрасные порывы…». В мероприятии приняли участие ветераны клуба любителей поэзии «Возрождение» при комплексном центре обслуживания и реабилитации «Серпуховский», а также члены клуба для слабовидящих и незрячих людей «Видящие сердцем».

Их слушателями стали ученики 8 класса школы № 9. Для школьников подготовили произведения Александра Сергеевича Пушкина, а также стихи серпуховских авторов, посвященные великому поэту. Основной темой встречи стало патриотическое воспитание молодежи, которое, как отметили организаторы, играет важную роль в современном обществе.

«Молодежь должна знать и гордиться своей историей, великими людьми, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны», — подчеркнула участница клубов Татьяна Гордон.

На встрече прозвучали такие произведения Пушкина, как «Полтава», «Бородинская годовщина» и «Борис Годунов», в которых он воспевает героическое прошлое России и ее народный дух. Участники отметили, что темы, затронутые поэтом, остаются актуальными и сегодня, помогая молодому поколению лучше понять значение патриотизма и национальной идентичности.

Кроме того, на мероприятии были представлены ранние романтические стихотворения Пушкина и его более поздние произведения, посвященные семейным ценностям и ответственности за близких. Участники обсудили, как взгляды поэта на любовь и семью находят отклик в современном мире и помогают формировать нравственные ориентиры у молодежи.

Следующее выступление участников клуба «Возрождение» состоится 13 февраля в Отделении дневного пребывания № 1 центра «Серпуховский», где будет представлен сборник «Герои СВОего времени».