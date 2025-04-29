Литературная встреча к юбилею повести «Зеленые цепочки» прошла в Химках

Литературную встречу, посвященную 80-летию со дня выхода повести Германа Матвеева «Зеленые цепочки», провели в Химках. Любителей литературы со всего округа пригласили на интерактивное мероприятие в «Умную библиотеку».

Повесть «Зеленые цепочки» вышла в 1945 году. Она повествует о ленинградских подростках, которые во время блокады помогали сотрудникам Комитета госбезопасности обезвредить группу ракетчиков.

«Главной целью мероприятия было почтить память детей, которые в годы Великой Отечественной войны проявили невероятное мужество и стойкость, напомнить о героизме жителей осажденного города и вдохновить молодежь на изучение истории своей страны через литературное наследие», — рассказала депутат Химок Инна Монастырская.

Литературная встреча стала частью патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года. Ее цель — объединить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к России и уважении к ее истории и культуре.