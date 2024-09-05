Литературная викторина для школьников прошла в лицее № 23 Белоозерска

Сотрудники Белоозерской библиотеки городского округа Воскресенск организовали для учащихся лицея № 23 интеллектуальный квест «Здравствуй, страна знаний!». Школьники участвовали в литературной викторине и отгадывали загадки.

Специалисты поздравили ребят с Днем знаний и пригласили посетить библиотеку. Второклассникам рассказали о цифровом сервисе «Мое Подмосковье. Библиотеки» и познакомили литературными новинками.

В рамках акции «В мир знаний — через библиотеку» ребята участвовали в интеллектуальном миксе «Здравствуй, страна знаний!». Они отвечали на вопросы литературной викторины и отгадывали загадки.

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