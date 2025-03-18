Литературная программа по творчеству Пушкина прошла в Богородском округе

Активисты школьного музея «Связь поколений» в рамках музейно-образовательного проекта «Пушкинские дни» подготовили литературную программу. Вниманию зрителей была представлена новая страница из жизни и творчества Пушкина «Южная ссылка. Путешествие на Кавказ».

Встречу организовали совместно с филиалом Ногинского музейно-выставочного центра «Почтовая станция. Город Богородск».

Учащиеся Центра образования № 1 и Православной гимназии имени Константина Богородского, которым была показана программа, познакомились с маршрутом путешествия Пушкина по южным территориям России. Ребята услышали строки из его стихотворений, эпиграмм, поэмы «Кавказский пленник», узнали о дружбе поэта с семьей героя Отечественной войны 1812 года Николая Раевского. Школьники также увидели театрализованные сцены из романтической поэмы «Бахчисарайский фонтан», почувствовали историческую атмосферу русского дворянского общества пушкинской эпохи 20-х годов XIX века, перенеслись в экзотический мир дворца крымского хана Гирея, узнали историю появления фонтана в Бахчисарае.

В программе, помимо постоянных участников проекта, впервые выступали ребята из старших и средних классов. Роль Александра Сергеевича Пушкина сыграл ученик девятого класса Центра образования № 1 Михаил Михайлов. Все дебютанты отлично справились со своими ролями. Впереди у ребят новые планы и летняя пушкинская программа для начальных классов.