Литературная премия отметила юбилей в Раменском

Фестиваль литературного творчества давно завоевал популярность среди представителей культуры Подмосковья и всей России. Конкурс возник десять лет назад, в 2016 году, благодаря инициативе писателя Владимира Зайцева и журналиста Ивана Ступникова. В нынешнем году число претендентов достигло значительных цифр — свыше 750 поэтов и писателей со всей России.

«Это прекрасно, что на протяжении десяти лет наш конкурс не только живет, но и продолжает развиваться. Существенно расширилась география его участников… Здорово, что конкурс объединяет людей разных возрастов, ведь именно в единстве поколений наша сила!», — сообщила председатель организационного комитета конкурса Нина Широкова.

Перед церемонией лауреатам был показан документальный фильм, посвященный жизненному пути и творческому наследию Ивана Бунина, именем которого назван конкурс.

На награждение прибыли писатели, поэты, журналисты и общественные деятели. Призеров определяли в четырех номинациях: среди опытных мастеров прозы и поэзии, а также среди начинающих авторов-дебютантов. Победители получили памятные дипломы, медали и сувениры.