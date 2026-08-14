Литературная игра прошла в Центральной детской библиотеке в Подольске

В честь 127‑летия со дня рождения детской писательницы Памелы Трэверс библиотекарь младшего абонемента Анна Партолина познакомила юных подольчан с волшебным миром Мэри Поппинс. Ребята узнали биографию автора и настоящее имя писательницы — Хелен Линдон Гофф.

В программе были загадки по мотивам книг о Мэри Поппинс, рассказ о мистике и мифологии, которые так вдохновляли Памелу Трэверс, и даже небольшой экскурс в историю экранизаций. Самым творческим моментом стал мастер‑класс «Зонтик»: ребята выбирали цвета, мастерили свои волшебные аксессуары и представляли, как взмывают в небо вслед за Мэри Поппинс.

На мероприятии побывали 17 человек — и каждый унес с собой частичку волшебства.

Центральная детская библиотека находится по адресу: Подольск, Революционный проспект, 32/34. Телефон для справок: 8 (4967) 63‑65‑77. Вход на мероприятия свободный.