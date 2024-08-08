Литературная дискуссия пройдет в музее-заповеднике Чехова 22 августа

Фото: Администрация Чехов г.о.

Дискуссия о пьесе «Вишневый сад» пройдет в музее-заповеднике Чехова. Попасть на мероприятие 22 августа можно бесплатно.

В «Мелихово» беседу проведут литературоведы Алевтина Кузичева и Майя Волчкевич. Со всеми желающими они обсудят поступки героев, сюжетные линии и повороты, а также общее значение и актуальность пьесы.

Участвовать могут жители от 16 лет. Мероприятие начнется в 17:00.

Чтобы присоединиться, нужно купить бесплатный билет на сайте.

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