Литературная акция с участием артистов Мособлдрамы прошла в Ногинске

Жители и актеры местного театра встретились и пообщались с артистами 21 апреля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Мероприятие прошло в рамках масштабной сетевой акции «БиблиоТеатр: регион читает классику».

На встрече «Возьмите в руки книгу» присутствовали артистки Московского областного театра драмы и комедии — Ирина Рыжакова и Елена Охапкина. Такое название неслучайно: с этими словами гостьи обратились к молодым посетителям библиотеки — третьекурсникам из Ногинского филиала Государственного университета просвещения. Через чтение рассказов Василия Шукшина и декламирование стихов Владимира Маяковского актрисы пытались донести до юных слушателей красоту слова, передать очарование русской классической литературы, рассказать о любви поэтов и писателей к родной земле.

Некоторые из пришедших на встречу ребят прочитали вслух стихи собственного сочинения — искренне, эмоционально и вдохновляюще. Участники встречи поблагодарили организаторов за мероприятие и выразили надежду, что подобные события станут доброй традицией.

«Такое общение с мастерами сценического искусства помогает молодым людям глубже погрузиться в мир литературы и театра, расширить культурный кругозор, поделиться тем, что их по-настоящему волнует, и раскрыть свои творческие способности. С нетерпением будем ждать новых встреч!» — отметила директор библиотеки Елена Пронина.