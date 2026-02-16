Литераторы Воскресенска встретились с коллегами из Москвы и Подмосковья

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошло собрание воскресенских литераторов, в котором приняли участие гости из Москвы и Подмосковья. На встрече подвели итоги работы за год, вручили награды и обсудили творческие планы.

Открыл встречу руководитель литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова Виктор Лысенков. Он поздравил коллег с днями рождения и подвел основные итоги работы ЛИТО в 2025 году.

Председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов рассказал о деятельности организации в прошедшем году. Он вручил благодарность всероссийской литературной премии «Щедрое слово» Виктору Лысенкову, грамоту губернской библиотеки Марине Горидько, а также благодарность инициатору «Турнира стихоборцев» Милане Зарубиной.

Секретарь Союза писателей России Светлана Белова вручила электронный билет-пропуск в московскую резиденцию Союза писателей Сергею Глебову. Виктор Лысенков передал в дар библиотеке книгу «Бронницы от А до Я» и вручил благодарности активным членам литобъединения.

Музыкальную часть программы представила творческая группа «Белая свеча». В исполнении Антона Смирнова прозвучали романсы на стихи воскресенского поэта Александра Суслова.

Завершилась встреча разбором стихотворений на тему «Бег», которые участники подготовили в рамках «домашнего задания». Следующей темой для творчества выбрали «Весенние сновидения».