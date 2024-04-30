Лиственница из Волоколамска представит Подмосковье на конкурсе «Российское дерево года» | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 12:44 Лиственница из Волоколамска представит Подмосковье на конкурсе «Российское дерево года» Подмосковный Комлесхоз предложил выбрать дерево страны Комитет лесного хозяйства Московской области

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Подмосковный Комлесхоз предлагает проголосовать за главное дерево России. Московскую область представит лиственница из Волоколамска.

Как пояснили в комитете, всего в конкурсе участвуют 73 зеленых великана. Среди них дуб Петра Великого и дуб Пугачева, липа Василия Поленова, Шишкинская сосна, платан Палласа, клен графа Панина, тис Курильский мудрец, Береза желаний, Священный кедр Хакасии, каштан Льва Толстого и многие другие уникальные исторические природные памятники, которые занесены в реестр старовозрастных деревьев России.

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Проголосовать за главное дерево страны можно на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.

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