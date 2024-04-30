Лиственница из Волоколамска представит Подмосковье на конкурсе «Российское дерево года» | 360°

30 апреля 2024, 12:44
Лиственница из Волоколамска представит Подмосковье на конкурсе «Российское дерево года»
Подмосковный Комлесхоз предложил выбрать дерево страны
Подмосковный Комлесхоз предлагает проголосовать за главное дерево России. Московскую область представит лиственница из Волоколамска.
Как пояснили в комитете, всего в конкурсе участвуют 73 зеленых великана. Среди них дуб Петра Великого и дуб Пугачева, липа Василия Поленова, Шишкинская сосна, платан Палласа, клен графа Панина, тис Курильский мудрец, Береза желаний, Священный кедр Хакасии, каштан Льва Толстого и многие другие уникальные исторические природные памятники, которые занесены в реестр старовозрастных деревьев России.
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Проголосовать за главное дерево страны можно на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
Волоколамск
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