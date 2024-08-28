Листовки с правилами перевозки детей раздали в Подмосковье перед 1 Сентября
Сотрудники госкомпании «Автодор» провели акцию, направленную на повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия прошли в преддверии Дня знаний.
Тверской филиал компании «Автодор» совместно с Госавтоинспекцией напомнили водителям, движущимся по трассе М-11 «Нева», о правилах безопасного поведения на дороге. Автомобилистам раздали информационные листовки, в которых указаны важные аспекты соблюдения правил дорожного движения на скоростных трассах.
Листовки содержат сведения о правилах перевозки детей, инструкции на случай поломки автомобиля, а также информацию о расположении ближайших зон отдыха и автозаправочных станций.
Специалисты призывают водителей быть внимательными на дороге, заботиться о собственном благополучии и избегать рисков для здоровья и жизни других участников движения. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и не отвлекаться на телефон во время поездок.
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