Липовую аллею благоустроили во Фрязине

В округе по просьбам местных жителей проведено благоустройство липовой аллеи, расположенной вдоль центральной улицы Ленина. В рамках работ установлены шесть новых лавочек и урн.

Местные жители обратились в администрацию городского округа с просьбой обновить устаревшую инфраструктуру аллеи, и их пожелания были услышаны. В следующем году запланировано продолжение работ по благоустройству липовой аллеи. В рамках второго этапа планируется установить еще 10 новых лавочек и урн.

«Я хожу здесь часто. Поставили новые лавочки, урны, все чисто, все прекрасно. Благоустройство проходит как нужно», — рассказала местная жительница Татьяна Карачаровская.

Липовая аллея плавно переходит в Аллею Героев. В следующем году планируется провести комплексную модернизацию Аллеи Героев, включающую в себя обновление дорожек и цветников.