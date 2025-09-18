Липицкую школу в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

Липицкую школу в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят кровлю, фасад, коммуникации, установят новую мебель и технику.

Капитальный ремонт в здании школы на площади 178 Авиаполка в селе Липицы уже начался, рассказали в областном Минстрое. Сейчас подрядчик приступает к демонтажным работам.

«Работы проведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. Строители приступают к демонтажным работам внутри здания», — рассказали в ведомстве.

Площадь здания превышает 3,2 тысячи квадратных метров. Там отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят инженерные системы, сантехнику, окна и двери. В учреждении установят новую мебель и оборудование.