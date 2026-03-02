Липицкую школу в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю, оборудование, мебель и многое другое.

Школа находится в селе Липицы на площади 178-го Авиаполка, рассказали в региональном Минстрое.

«В настоящее время на объекте работают 35 человек. Ведутся демонтажные работы, общестроительные и отделочные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания превышает 3,2 тысячи квадратных метров. Там отремонтируют кровлю, утеплят фасад, обновят входную группу, системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. В помещениях появится современное оборудование и удобная мебель.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».