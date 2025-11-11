Липицкую школу в Подмосковье капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Липицкой школе под Серпуховом начался капитальный ремонт, подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.

Работы затронут все здание общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров. В нем отремонтируют кровлю, утепляю и обновят фасада и входную группу, окна и двери. Также полностью заменят инженерные системы: отопление, вентиляцию, канализацию и сантехническое оборудование.

Обновление школы осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».