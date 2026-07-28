Линию по обработке изделий из нержавеющей стали запустили в Химках

В Химках на предприятии «Латунинг» запустили новую линию по нанесению финишного покрытия на изделия из нержавеющей стали. Торжественный старт дали глава городского округа Инна Федотова и депутат Госдумы Денис Кравченко.

Компания, выпускающая продукцию из латуни, меди и нержавейки, смогла нарастить мощности благодаря мерам поддержки бизнеса, реализуемых в рамках курса партии «Единая Россия».

«Развитие Химок — это не только новые проекты и современное производство. Это люди, которые своим трудом создают сильную экономику. Наша задача — поддерживать их и делать город удобнее для жизни и работы. Так, шаг за шагом, Химки становятся современнее и успешнее», — отметила Инна Федотова.

В ходе визита гости ознакомились с ключевыми этапами производства — осмотрели зоны лазерной резки и гибки металла, участки покраски, сборки, упаковки и комплектации готовой продукции.

«Мы увидели полный цикл производства — от изготовления изделий из латуни до финальной обработки металла. Запуск новой линии — не просто локальное событие для предприятия, а часть большой системной работы по укреплению технологического суверенитета страны. Обсудили с сотрудниками итоги реализации Народной программы и, что особенно важно, услышали реальные проблемы, которые волнуют жителей. Все обращения взяты на контроль», — заявил Денис Кравченко.

Продукция «Латунинга» востребована на знаковых объектах страны — предприятие поставляло материалы для реставрации куполов звонниц Храма Христа Спасителя. Заказчиками компании являются крупные организации. Предприятие осваивает современные технологии и успешно занимается импортозамещением.

«Новая линия — это не просто расширение мощностей, а возможность предложить рынку более технологичные и долговечные решения. Мы стремимся соответствовать самым высоким стандартам и вносить свой вклад в развитие отечественной промышленности. Поддержка со стороны властей и действующие меры стимулирования позволяют нам уверенно планировать дальнейшее развитие», — отметил генеральный директор предприятия «Латунинг» Сергей Лапин.

Проект напрямую отвечает целям Народной программы «Единой России», ориентированной на исполнение наказов жителей и обеспечение экономического и технологического суверенитета страны. Московская область остается одним из ведущих промышленных регионов России, по объему промышленного производства она занимает второе место в стране. За пять лет инвестиции в экономику Подмосковья увеличились в 1,8 раза, а объемы выпуска промышленной продукции выросли почти вдвое. Существенную поддержку бизнесу оказывают льготные финансовые инструменты: займы и кредиты на особых условиях, промышленная ипотека, субсидии на закупку оборудования и внедрение роботизации. Химки как значимый индустриальный центр региона вносят весомый вклад в эту динамику.