Линию по изготовлению упаковки из гофрокартона запустили в Шатуре

В Шатуре на мебельном предприятии установили автоматический резательно-рилевочный центр с ЧПУ. Раньше продукцию упаковывали вручную, а коробки закупали у поставщиков. Теперь запустили линию по собственной упаковке.

Об этом рассказал руководитель компании по производству мебели Иван Волков.

«Новый станок способен в считанные минуты производить упаковку из гофрокартона под любой размер изделия, а также менять тип коробки при необходимости», — рассказал Иван.

Раньше мебель упаковывали полуручным способом, а часть коробок заказывали у подрядчиков. Запуск линии по изготовлению упаковки поможет снизить себестоимость продукции, обеспечить сохранность производимой мебели и расширить географию продаж.

В планах у предприятия — запустить производство гофрокоробов на заказ, чтобы обеспечить предприятия Подмосковья прочной и экологичной упаковкой. Для этого уже создали рабочие места.