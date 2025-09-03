Линию электропередачи реконструировали в поселке имени Цюрупы под Воскресенском

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи в поселке городского типа имени Цюрупы в городском округе Воскресенск. Она снабжает электричеством около 20 частных домовладений, расположенных на улице Новый микрорайон.

Энергетики заменили 37 железобетонных опор и 19 вводов на частные дома, а также смонтировали воздушную линию протяженностью более 660 метров. Она запитана от трансформаторной подстанции ТП-366. Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в Воскресенске специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более 2,5 километра кабельных и воздушных линий электропередачи, а также произвести замену электрооборудования двух трансформаторных подстанций.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта были выполнены летом. Работы проводятся силами филиала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.