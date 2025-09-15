Линию электропередачи обновили в поселке Васькино в Чехове

Сотрудники «Мособлэнерго» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи, которая обеспечивает энергией уличное освещение и восемь многоквартирных домов на улице Васильковой в поселке Васькино. Подобные мероприятия позволили повысить надежность и улучшить качество электричества.

В рамках работ заменили 19 железобетонных опор, смонтировали нову воздушную линию с напряжением 0,4 киловольт с применением самонесущего изолированного провода длиной 500 метров. Данное сооружение запитано от центрального распределительного пункта № 4.

На текущий год в Чехове запланирован ремонт более 5 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, обновление оборудования на 11 трансформаторных подстанциях и трех зданий трансформаторных подстанций. Специалисты филиала и подрядных организаций выполнили основные работы по реконструкции летом.