Линию электропередач реконструировали на Молодежной улице в Чехове

Сотрудники «Мособлэнерго» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи на улице Молодежной. Сооружение обслуживает два многоквартирных дома, где проживают около 150 человек.

По программе капитального ремонта рабочие обновили шесть железобетонных опор и заменили 120 метров неизолированного провода на самонесущий. Это позволит повысить качество и надежность энергоснабжения для местных потребителей.

Всего в муниципальном округе Чехов в текущем году планируют отремонтировать более пяти километров кабельных и воздушных линий, а также оборудовать 11 подстанций и три здания трансформаторных подстанций. Также в планах расчистить восемь гектаров охранной зоны линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности.

Подавляющее большинство работ выполняются в летний период силами филиала и подрядных организаций, которые привлекают по итогам конкурса.