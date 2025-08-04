Линию электропередач реконструировали на Молодежной улице в Чехове

Фото: Министерство энергетики Московской области

Сотрудники «Мособлэнерго» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи на улице Молодежной. Сооружение обслуживает два многоквартирных дома, где проживают около 150 человек.

По программе капитального ремонта рабочие обновили шесть железобетонных опор и заменили 120 метров неизолированного провода на самонесущий. Это позволит повысить качество и надежность энергоснабжения для местных потребителей.

Всего в муниципальном округе Чехов в текущем году планируют отремонтировать более пяти километров кабельных и воздушных линий, а также оборудовать 11 подстанций и три здания трансформаторных подстанций. Также в планах расчистить восемь гектаров охранной зоны линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности.

Подавляющее большинство работ выполняются в летний период силами филиала и подрядных организаций, которые привлекают по итогам конкурса.

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