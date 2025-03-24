Новая железнодорожная инфраструктура заработала на участке Дмитров — Савелово. С помощью нее усилится пропускная способность пути Дмитров — Сонково — Мга на подходах в портам северо-запада. В пятницу на линии запустили движение поездов у остановки Орудьево, ранее — у Власово и Лебзино.

Для новых разъездов на каждом остановочном пункте уложили по 1200 метров второго пути и по два стрелочных перевода, реконструировали главные линии и перестроили контактную сеть. Также возвели посты электроцентрализации и перевели управление поездов в цифровую систему. Это позволит обеспечить надежность и стабильность перевозок в условиях роста грузопотоков, сообщают в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На остановках Власово, Орудьево и Лебзино планируют реконструировать и пассажирскую инфраструктуру — вместо одной старой платформы возведут две новые. Их оснастят погодными модулями, освещением и пандусами для маломобильных граждан. Кроме того, туда положат резинокордовые покрытие, добавят световые и звуковые сигналы для безопасного перехода через пути. Работы уже ведутся.

Также на всем участке модернизируют объекты энергообеспечения. На данный момент установили 172 новые опоры контактной сети, смонтировали более 10 километров контактного провода и свыше 7,5 километра усиливающего. На подстанции заменили трансформаторы, благодаря чему ее мощность увеличилась в два раза.

Как отмечают в МЖД, новая железнодорожная инфраструктура увеличит пропускную способность линии в грузовом движении в 1,5 раза.