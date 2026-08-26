Линии освещения отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области завершили ремонт 13 линий наружного освещения на региональных трассах. Работы прошли в девяти муниципальных округах.

Специалисты восстановили освещение на следующих объектах:

городской округ Фрязино: улица Московская;

городской округ Подольск (микрорайон Климовск): улица Школьная;

Ленинский городской округ: 31-й и 34-й километры Каширского шоссе;

городской округ Воскресенск (город Белоозерский): улица Юбилейная;

Пушкинский городской округ (поселок Черкизово): улица Ганны Шостак;

городской округ Серпухов (деревня Ивановское): улица Пролетарская;

городской округ Домодедово: 49-й и 51-й километры Каширского шоссе, а также деревня Киселиха;

Можайский городской округ: улица Полиграфистов в самом Можайске и улица Совхозная в деревне Моденово;

городской округ Егорьевск: улица Антипова в окружном центре и Касимовское шоссе в деревне Песье.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подчеркнули, что для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии специалисты «Мосавтодора» регулярно инспектируют региональные дороги.

Это позволяет оперативно выявлять технические неисправности элементов благоустройства и устранять их до возникновения аварийных ситуаций.

Всю актуальную информацию о состоянии дорожной сети и работе общественного транспорта жители могут отслеживать в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».