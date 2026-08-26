Линии освещения отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю
За прошедшую неделю дорожные службы Московской области завершили ремонт 13 линий наружного освещения на региональных трассах. Работы прошли в девяти муниципальных округах.
Специалисты восстановили освещение на следующих объектах:
- городской округ Фрязино: улица Московская;
- городской округ Подольск (микрорайон Климовск): улица Школьная;
- Ленинский городской округ: 31-й и 34-й километры Каширского шоссе;
- городской округ Воскресенск (город Белоозерский): улица Юбилейная;
- Пушкинский городской округ (поселок Черкизово): улица Ганны Шостак;
- городской округ Серпухов (деревня Ивановское): улица Пролетарская;
- городской округ Домодедово: 49-й и 51-й километры Каширского шоссе, а также деревня Киселиха;
- Можайский городской округ: улица Полиграфистов в самом Можайске и улица Совхозная в деревне Моденово;
- городской округ Егорьевск: улица Антипова в окружном центре и Касимовское шоссе в деревне Песье.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подчеркнули, что для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии специалисты «Мосавтодора» регулярно инспектируют региональные дороги.
Это позволяет оперативно выявлять технические неисправности элементов благоустройства и устранять их до возникновения аварийных ситуаций.
Всю актуальную информацию о состоянии дорожной сети и работе общественного транспорта жители могут отслеживать в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».