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    Линии освещения отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю

    За прошедшую неделю дорожные службы Московской области завершили ремонт 13 линий наружного освещения на региональных трассах. Работы прошли в девяти муниципальных округах.

    Специалисты восстановили освещение на следующих объектах:

    В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подчеркнули, что для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии специалисты «Мосавтодора» регулярно инспектируют региональные дороги.

    Это позволяет оперативно выявлять технические неисправности элементов благоустройства и устранять их до возникновения аварийных ситуаций.

    Всю актуальную информацию о состоянии дорожной сети и работе общественного транспорта жители могут отслеживать в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».