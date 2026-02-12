Линии освещения отремонтировали на дорогах еще в 12 округах Подмосковья

В Подмосковье починили линии освещения на дорогах в 12 округах. Сотрудники «Мосавтодора» провели работы в рамках зимнего содержания.

Линии освещения отремонтировали в Егорьевске на Пушкинской улице, в Луховицах на Лесной улице, в Красногорске на Знаменской улице, во Фрязине на Московской улице и в Подольске на Школьной улице.

В Раменском округе привели в порядок фонари на Островецком шоссе в деревне Верея, на Трехгорной улице в поселке Трехгорка, на четвертом километре Осташковского шоссе между населенными пунктами Ховрино и Бородино, а также на дорогах в селе Спас-Угол и деревне Соколово.

Работы провели в деревнях Рязанцы и Селково и на Московском шоссе в Сергиевом Посаде.

Специалисты еженедельно осматривают светофоры, знаки, фонари и искусственные неровности и ремонтируют объекты в случае необходимости.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья публикует актуальную информацию в мессенджере MAX.