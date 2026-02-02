Линии освещения отремонтировали на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» привели в порядок фонари и линии освещения на трассах в десяти округах Подмосковья. Работы прошли в рамках планового зимнего обслуживания дорог.

Специалисты отремонтировали освещение сразу на трех важных шоссе. Это 4-й километр Осташковского шоссе в городском округе Мытищи, 34-й километр Каширского шоссе в Ленинском городском округе и Леоновское шоссе в микрорайоне Кучино в Балашихе.

Также работы прошли на проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Хлебникова в Егорьевске и Первомайской улице в Ивантеевке.

Фонари отремонтировали на Центральной улице в селе Октябрьское, улице 11 Саперов в поселке Нахабино, на дороге в селе Ям, а также на Западном объезде в Сергиевом Посаде.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры добавили, что такие проверки и ремонты на дорогах регионального значения проходят каждую неделю. Специалисты постоянно осматривают трассы, чтобы поддерживать в исправном состоянии все, что влияет на безопасность водителей и пешеходов. Речь идет не только об освещении, но и о светофорах, дорожных знаках и искусственных неровностях.