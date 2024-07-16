Линии освещения обновят на бульваре Победы в Белоозерском к сентябрю

В городе Белоозерский активно ведутся работы по благоустройству бульвара Победы. Председатель Совета депутатов и член партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко провел инспекцию хода ремонтных работ, которые осуществляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство бульвара Победы стало возможным благодаря поддержке жителей округа, которые в рамках всероссийского голосования выразили свое одобрение, отдав более трех тысяч голосов за данный проект. Общая площадь ремонтных работ составляет 14 тысяч квадратных метров.

В планах ремонтных работ предусмотрена замена покрытий, обновление линий освещения, установка малых архитектурных форм, а также ремонт памятника героям Великой Отечественной войны. Завершение всех работ запланировано на сентябрь текущего года.

Отметим, что инспекция прошла в рамках федерального партийного проекта «Городская среда», который направлен на создание комфортной и современной городской среды. Проект также включает в себя контроль за выполнением планов по комплексному благоустройству дворов и парковых зон.

Сергей Матвиенко выразил уверенность в том, что обновленный бульвар станет любимым местом отдыха для жителей и гостей города Белоозерский.

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