Линии электропередачи на Комсомольской и Советской улицах обновят в Реутове

В администрации городского округа Реутов прошло заседание штаба жилищно-коммунального хозяйства. На мероприятии рассмотрели вопросы модернизации сетей теплоснабжения, электроэнергии, а также тему благоустройства территории муниципалитета.

На встрече собрались заместители главы Реутова и руководители профильных направлений. Одним из центральных вопросов мероприятия стало проведение работ в рамках инвестиционной программы акционерного общества «Мособлэнерго». Сейчас на Комсомольской и Советской улицах модернизируют кабельные сети, устаревшие заменят на современные с увеличенной пропускной способностью.

Помимо этого, собравшиеся рассмотрели вопрос финансирования обновления системы теплоснабжения, модернизации контейнерных площадок, установки 283 стоек и 689 дорожных знаков в 23 дворах.

На заседании также отметили, что вблизи школы № 3 ликвидируют наружную тепловую камеру, работы проведут с 24 по 31 марта 2025 года.

Участники встречи рассмотрели жалобы местных жителей, которые поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Их взяли в работу профильные специалисты и службы.