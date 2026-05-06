Линейку памяти ко Дню Победы провели в Химках

В лицее № 7 Химок 4 мая состоялась историко-патриотическая акция «Линейка памяти», посвященная Дню Победы. На мероприятии звучали песни военных лет, демонстрировались портреты героев, а также объявлялась минута тишины, наполненная благодарностью.

Торжественную встречу открыл муниципальный депутат Валентин Герасимов. «День Победы — это священная дата для каждого из нас. Это память о подвиге народа, о мужестве солдат и тружеников тыла, о цене, которую заплатила страна за мирное небо. Мы обязаны передавать эту память детям, чтобы связь поколений не прерывалась», — подчеркнул он.

Учащиеся присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк»: школьники пришли с фотографиями своих прадедов — участников Великой Отечественной войны. Многие ребята впервые рассказали семейные истории, которые передаются из поколения в поколение.

«Время стремительно идет вперед, и, к сожалению, с нами остается все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Именно поэтому мы должны хранить память о них и их подвигах, рассказывать детям о героических страницах истории. Это наш долг перед поколением победителей», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Акция направлена на воспитание патриотических чувств у молодежи и мотивацию к изучению историко-культурного наследия России. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что «Бессмертный полк» стал продолжением традиции сохранения памяти о войне и личных семейных историй, которые объединяют страну.