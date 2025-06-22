Линейка ко Дню памяти и скорби прошла в школе «Флагман» в Химках
Линейка «Чтобы помнили» прошла ко Дню памяти и скорби в школе «Флагман». Дети исполнили гимн России, прочитали стихи о войне и спели патриотические песни.
Директор учебного заведения, муниципальный депутат Евгений Иноземцев рассказал, почему нужно приобщать детей к истории.
«Проводить такие мероприятия крайне важно. Они помогают формировать гражданскую позицию, развивать нравственные качества и ответственность. Через рассказы очевидцев, экскурсии, памятные встречи и образовательные программы ребята могут подробнее познакомиться с историей, почувствовать связь поколений и понять важность единства нации», — сказал Евгений Иноземцев.
В конце участники почтили память героев минутой молчания и зажгли свечи — символ уважения к их подвигу. Традиция выражает благодарность тем, кто сражался за Родину.
Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что утром 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Враг ударил по базам и городам. Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней. За это время погибли около 27 миллионов человек.