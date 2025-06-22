Линейка ко Дню памяти и скорби прошла в школе «Флагман» в Химках

Линейка «Чтобы помнили» прошла ко Дню памяти и скорби в школе «Флагман». Дети исполнили гимн России, прочитали стихи о войне и спели патриотические песни.

Директор учебного заведения, муниципальный депутат Евгений Иноземцев рассказал, почему нужно приобщать детей к истории.

«Проводить такие мероприятия крайне важно. Они помогают формировать гражданскую позицию, развивать нравственные качества и ответственность. Через рассказы очевидцев, экскурсии, памятные встречи и образовательные программы ребята могут подробнее познакомиться с историей, почувствовать связь поколений и понять важность единства нации», — сказал Евгений Иноземцев.

В конце участники почтили память героев минутой молчания и зажгли свечи — символ уважения к их подвигу. Традиция выражает благодарность тем, кто сражался за Родину.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что утром 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Враг ударил по базам и городам. Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней. За это время погибли около 27 миллионов человек.

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