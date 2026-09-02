Лимитированные транспортные карты раздали школьникам в Лобне

Целью акции является изменение традиции празднования Дня знаний. По задумке организаторов, вместо множества отдельных букетов школьники и родители могут дарить учителю одну общую композицию от всего класса, а сэкономленные средства направлять на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Организатором акции стала компания «Регион Авто 1», обслуживающая маршруты 3к, 6к и 7к в Лобне. Дизайн лимитированной карты разработан совместно с благотворительными организациями.

Глава городского округа Анна Кротово отметила, что теперь у школьников будет не только карта для оплаты проезда, но и напоминание о важности добра, заботы и поддержки тех, кто особенно нуждается в помощи.