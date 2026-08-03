Лимитированные карты «Стрелка» с новым дизайном появятся в Химках

Пассажиры «Мострансавто» в августе смогут приобрести транспортные карты с эксклюзивным дизайном «Лето в Подмосковье». Серия выпущена при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тираж лимитированной серии составит тысячу экземпляров. Тематические карты будут доступны в отделениях «Почты России». Стоимость «Стрелки» составляет 200 рублей. Точную дату начала продаж компания сообщит дополнительно.

Транспортной картой можно оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородных маршрутах «Мострансавто». Для держателей действует система лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем выше скидка. Она начинает действовать с 21-й поездки и составляет 10%. Первые 20 поездок совершаются без скидки.

Подробнее об условиях пользования картой «Стрелка» можно узнать на сайте.