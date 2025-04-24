Лимитированную серию карт «Стрелка» ко Дню Победы выпустят в Подмосковье

В кассах Центральной пригородной пассажирской компании с понедельника, 28 апреля, можно будет купить лимитированные транспортные карты «Стрелка». Дизайн подготовили специально к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На картах изображены разные памятники, установленные в городах Московской области в честь военнослужащих и тружеников тыла.

Компания выпустила около 20 тысяч «Стрелок». Их будут продавать на всех железнодорожных станциях региона.

На карту можно записать не только разовые билеты на пригородные поезда, но также абонементы.

Залоговая цена карты составляет 80 рублей с обязательным пополнением на 120 рублей.