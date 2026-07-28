В Подмосковье ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В понедельник, 27 июля, специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Находки были сделаны в Рузском и Волоколамском муниципальных округах.

Начальник маневренно-поисковой группы Денис Совенков рассказал, что о подозрительных предметах сообщили очевидцы в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

В Рузском округе жители нашли в лесополосе рядом с поселком Бороденки 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. В Волоколамском округе владелец участка в коттеджном поселке Ассоль при благоустройстве территории обнаружил 82-миллиметровую минометную мину.

Специалисты поместили боеприпасы в специальные взрывобезопасные контейнеры, вывезли на полигоны и обезвредили с соблюдением всех мер безопасности. Работники поисково-спасательного поста 265-й и 203-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округов.