Ликвидирован крупный пожар в Коломне

В субботу, 31 января, сотрудники пожарно-спасательных служб, включая работников 224-й, 226-й, 261-й, 316-й, 323-й и 324-й пожарно-спасательных частей, активно участвовали в ликвидации крупного пожара в городском округе Коломна.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 17:10. На месте происшествия обнаружилось, что горит одноэтажное кирпичное здание сложной конструкции размером 40 на 55 метров и высотой около 6 метров.

Начальник территориального управления №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» Виталий Шестаков подчеркнул: «По прибытии подразделений было установлено, что тушение пожара сопряжено с рядом сложностей из-за специфики горящего объекта». Ранг пожара был объявлен вторым. Огнеборцы предпринимали все возможные меры, чтобы предотвратить распространение огня. Благодаря оперативным и скоординированным действиям специалистов к 21:00 пожар был локализован на площади 1100 квадратных метров, а к 00:30 открытое горение было ликвидировано.