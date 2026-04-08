Пожар потушили в частном доме в Орехово-Зуеве

В среду, 7 апреля, сотрудники 248-й, 243-й и 301-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с работниками федеральной противопожарной службы потушили пожар в одноэтажном деревянном частном доме в Орехово-Зуевском городском округе.

Около 16 часов 15 минут в службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от очевидцев о возгорании в деревне Язвище. Прибыв на место, огнеборцы увидели пылающее строение.

«Работники пожарно-спасательных формирований создали звено газодымозащитной службы, провели разведку и развернули шесть рабочих линий для ликвидации возгорания», — рассказал начальник 301-й пожарно-спасательной части Андрей Салин.

Местные жители эвакуировали из горящего дома женщину 1931 года рождения и мужчину 1961 года рождения до приезда пожарных подразделений. Возгорание возникло в одной из комнат частного дома, существовала угроза перехода огня на соседние постройки. Огнеборцы незамедлительно направили часть стволов на рядом стоящие дома, чтобы охладить их и не допустить распространения пламени. Для бесперебойной подачи воды были установлены две пожарные мотопомпы на расположенный рядом водоем. Благодаря оперативной работе, распространения огня не произошло, и пожар был быстро потушен. Пострадавших нет.