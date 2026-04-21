Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили в Волоколамске

Заместитель начальника отряда Денис Совенков сообщил, что сначала в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились лесники, которые обнаружили боеприпасы в районе деревни Ядрово. Немного позже стало известно о находке жителей деревни Утишево, которые также нашли взрывоопасные предметы недалеко от своего населенного пункта.

Прибыв на места обнаружения, специалисты идентифицировали снаряды как ручную гранату РГД-33 и два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. После этого взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер и транспортировали их на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности. Работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа на всех этапах ликвидации.