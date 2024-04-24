Ликвидацию очагов произрастания борщевика проведут в Ступине | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:35 Ликвидацию очагов произрастания борщевика проведут в Ступине Медиасток.рф

Читать 360 в

Мероприятия по ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского с применением гербицида Магнум пройдут на территории Ступина. Специалисты проведут обработку с 1 мая по 20 июня.

Работы по ликвидации насаждений растения планируется провести в различных населенных пунктах, включая деревни Горки, Семеновское, Шелково, Ананьино, Авдотьино, Киясово, Хирино, Березня и многие другие.

Реклама

После выполнения работ подрядчик планирует установить на участках, обработанных гербицидами, информационные щиты с указанием даты обработки для обозначения границы участков и обеспечения безопасности.

Для получения информации относительно работ по уничтожению борщевика Сосновского и деятельности подрядной организации на территории городского округа Ступино можно обратиться по телефону: 8-496-642-16-05.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».