Ликвидацию аварийных ситуаций отработали на теплостанции в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Оперативные службы Химок провели общегородскую тренировку по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Организаторы разработали специальный сценарий, согласно которому магистральный трубопровод оказался поврежденным при внешней температуре -25 градусов. Обеспечение теплом многоквартирных домов и соцобъектов оказались под угрозой.

Спецслужбам округа удалось восстановить стабильную работу горячего водоснабжения и центрального отопления.

Подобные тренировки в Химках проводят регулярно. Отработка непредвиденных ситуаций снижает количество аварий.

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