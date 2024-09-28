Ликвидацию аварийных ситуаций отработали на теплостанции в Химках

Оперативные службы Химок провели общегородскую тренировку по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.
Организаторы разработали специальный сценарий, согласно которому магистральный трубопровод оказался поврежденным при внешней температуре -25 градусов. Обеспечение теплом многоквартирных домов и соцобъектов оказались под угрозой.
Спецслужбам округа удалось восстановить стабильную работу горячего водоснабжения и центрального отопления.
Подобные тренировки в Химках проводят регулярно. Отработка непредвиденных ситуаций снижает количество аварий.