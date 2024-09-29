Ликвидаторов последствий взрыва газа в Балашихе наградили грамотами

Год спустя после взрыва бытового газа, унесшего жизни семерых человек, в Балашихе наградили ликвидаторов последствий происшествия. Всего грамоты и благодарственные письма получили более 200 человек.

На торжественной церемонии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров и начальник первого пожарно-спасательного отряда Александр Костиков. Свыше 200 человек, включая сотрудников экстренных служб, волонтеров и представителей администрации, получили грамоты и благодарственные письма за самоотверженные действия в тот трагический день.

«Минуты, когда длилась ликвидация происшествия, были тяжелыми для всех нас. Прежде всего для жителей дома и для всех тех, кто принимал там на месте решения», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

За прошедший год обрушившийся подъезд полностью восстановили, в квартирах провели ремонт, заменили инженерные сети, кровлю и утеплили фасад. Жители вернулись в свои дома. В память о семи погибших, включая двух спасателей, на фасаде дома открыли мемориальную доску.

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