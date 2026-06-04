Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС наградили в Наро-Фоминском округе

В поселке Селятино состоялась встреча с ветеранами-ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этом году исполнилось 40 лет со дня трагедии.

Государственная корпорация «Росатом» наградила памятным знаком ветеранов атомной отрасли, проявивших мужество, самоотверженность и высокий профессионализм. Среди награжденных — работники селятинского треста «Гидромонтаж». Они работали в условиях смертельной радиационной опасности, ежедневно рискуя жизнями ради безопасности миллионов людей.

Сегодня из тех, кто совершал этот подвиг, остался всего 31 человек. Заместитель начальника территориального управления Селятино Вера Ткаченко выразила благодарность от имени всех жителей.

«Мы бесконечно благодарны вам, дорогие наши ветераны, за то, что сегодня мы имеем возможность жить, дышать чистым воздухом, растить детей и быть здоровыми», — отметила она.

Подвиг героев-ликвидаторов навсегда вписан в историю страны, а память о них будет жить в сердцах следующих поколений.