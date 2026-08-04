Ликинский автобусный завод передал «Мострансавто» 76 новых автобусов

Подмосковный Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), расположенный в городском округе Орехово-Зуево, передал для автопарка «Мострансавто» 76 новых автобусов ЛиАЗ-529265-03. Техника уже поступила в парки перевозчика и в ближайшее время выйдет на городские и пригородные маршруты Московской области.

ЛиАЗ-529265-03 — это низкопольный автобус большого класса, который может перевозить до 100 пассажиров, включая 42 посадочных места. Машины оснащены системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло и комплексом видеонаблюдения, включая систему контроля состояния водителя.

Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров: они оснащены системой наклона кузова, механической аппарелью и специальной площадкой для размещения инвалидной коляски. Для повышения безопасности предусмотрены системы защиты от открытия дверей во время движения и предотвращения их защемления.

Поставка осуществляется в рамках государственной программы Минпромторга России по льготному лизингу и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ликинский автобусный завод — один из крупнейших российских производителей пассажирского транспорта. Предприятие выпускает автобусы для городских, пригородных и междугородних перевозок. Продукция завода эксплуатируется в регионах России и поставляется в рамках программ обновления общественного транспорта.